Жириновский прокомментировал слова экс-депутата Рады о блицкриге

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил экс-депутату Верховной рады Украины Тарасу Черноволу после его заявлений о блицкриге проконсультироваться с Германией, которая уже имеет такой опыт.

Ранее бывший глава избирательного штаба Виктора Януковича и экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол заявил, что Украина должна провести блицкриг, конечная цель которого — завоевание Москвы. Такими, по его словам, должны стать ответные меры Киева на выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса.

"Узнал о раскрученном заявлении какого-то украинского активиста, что Киеву нужно брать Москву блицкригом. Я бы рекомендовал авторам этой идеи проконсультироваться по этому поводу у Германии, они такой опыт имеют", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

"Правда Германия перед своим блицкригом завоевала половину Европы, была одной из самых промышленно развитых стран, и то для неё всё закончилось не в Москве, а в Берлине. Думаю, в случае Украины подобная попытка закончится также – в Киеве, а не в Москве, но уйдет на этом гораздо меньше времени. Не 4 года, а пару недель максимум", — добавил политик.