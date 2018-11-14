В ДТП с микроавтобусом и молоковозом в Белоруссии погибли пять женщин

МИНСК, 14 ноя — РИА Новости. Пять женщин погибли в Белоруссии в результате ДТП с участием микроавтобуса и молоковоза, сообщила в среду пресс-служба Следственного комитета республики.

"Предварительно установлено, что сегодня около 10.55 (совпадает с мск) на 176-м километре автодороги "граница Российской Федерации-Гомель-Кобрин" автомобиль Volkswagen Transporter выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с молоковозом. В результате ДТП пять пассажиров микроавтобуса (все женщины) скончались на месте происшествия, водитель микроавтобуса доставлен в реанимацию", — говорится в сообщении СК.

По данным пресс-службы, на место происшествия для координации работы отправился начальник управления СК по Гомельской области Белоруссии.