Гройсман предложил отстранить мэров городов, в которых не было отопления

КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Правительство Украины будет просить Верховную раду отстранить мэров, которые не смогли вовремя начать отопительный сезон, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Из-за долгов перед "Нафтогазом" без тепла оставались жители Кривого Рога и города Смелы, проблемы также были в Херсоне. Гройсман заявил, что удалось запустить отопление во всех городах, кроме Смелы.

"Приняли решение, чтобы 5 октября начать отопительный сезон. Дотянули до последнего и начали над людьми издеваться. Я требую положить этому конец. А если речь идет о том, что какие-то мэры не умеют этого сделать, то будем обращаться к парламенту, отстранять от занимаемых должностей. Мне просто надоела эта безответственность, которую люди ощущают каждый день", — заявил Гройсман на заседании правительства.

Также у здания "Нафтогаза" в Киеве прошла акция протеста. Митингующие принесли с собой шины и батареи, потребовали включить отопление в украинских городах, а также выступили за отставку Андрея Коболева с должности главы компании.

Ситуация в Смеле

В Смеле не смогли вовремя включить отопление из-за долгов. Частная компания-поставщик газа накопила долг перед "Нафтогазом" (около 100 миллионов гривен или 3,5 миллиона долларов), а впоследствии была ликвидирована. Местные власти заявили, что намерены договориться о более дешевых поставках газа напрямую и взять кредит на погашение долгов.

Из-за отсутствия тепла 11 школ перешли на дистанционное обучение, в 12 детсадах помещения для сводных групп отапливают электричеством. В городе проживают более 68 тысяч человек.