Путин не обсуждал ситуацию вокруг Давоса на саммите АСЕАН, заявил Песков

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Идея бойкотировать форум в Давосе со стороны России не обсуждалась президентом России Владимиром Путиным на саммите АСЕАН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это не обсуждалось здесь. Мы сейчас находимся в Сингапуре. В Сингапуре Давос никак не обсуждается", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном бойкотировании форума в Давосе со стороны российских компаний. "Сейчас идут другие обсуждения", — добавил он.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, если его организаторы не снимут ограничения для российских бизнесменов. Он подчеркнул, что обсудил этот вопрос с президентом Швейцарии.

По данным издания Financial Times, предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в очередной сессии форума, которая пройдет с 22 по 25 января.