Власти украинской Смелы закрыли больницу из-за отсутствия отопления

КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Власти Смелы Черкасской области Украины были вынуждены закрыть городскую больницу, а пациентов перевезти в другие медицинские учреждения из-за отсутствия отопления, сообщил украинскому агентству УНН мэр города Алексей Цыбко.
Мэр Смелы добавил, что в среду будет присутствовать на заседании кабинета министров, где будет, в частности, рассматриваться и этот вопрос.
В Смеле не смогли вовремя включить отопление из-за долгов. Частная компания-поставщик газа накопила долг перед "Нафтогазом" (около 100 миллионов гривен или 3,5 миллиона долларов), впоследствии была ликвидирована. Местные власти заявили, что намерены договориться с "Нафтогазом" о более дешевых поставках газа (вместо трейдера) и взять кредит на погашение долгов. Из-за отсутствия тепла 11 школ перешли на дистанционное обучение, в 12 детсадах помещения для сводных групп отапливают электричеством. На сайте горсовета сообщается, что в Смеле проживают более 68 тысяч человек.