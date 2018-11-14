Власти украинской Смелы закрыли больницу из-за отсутствия отопления

КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Власти Смелы Черкасской области Украины были вынуждены закрыть городскую больницу, а пациентов перевезти в другие медицинские учреждения из-за отсутствия отопления, сообщил украинскому агентству УНН мэр города Алексей Цыбко.

"Сейчас ситуация в городе критическая — мы были вынуждены закрыть городскую больницу и эвакуировать 35 лежачих больных, которых развезли по другим медучреждениям области. Для этого со всего региона приезжали кареты скорой помощи. Кроме того, мы были вынуждены слить систему (воду из системы отопления — ред.)", — заявил Цыбко.

Мэр Смелы добавил, что в среду будет присутствовать на заседании кабинета министров, где будет, в частности, рассматриваться и этот вопрос.

Из-за долгов перед "Нафтогазом" без газа остались и не могут начать отопительный сезон город Кривой Рог в Днепропетровской области и город Смела в Черкасской области. В Херсоне в среду возобновили подачу тепла. Жители населенных пунктов, где нет отопления, намерены в среду устроить митинг в центре Киева.

В Смеле не смогли вовремя включить отопление из-за долгов. Частная компания-поставщик газа накопила долг перед "Нафтогазом" (около 100 миллионов гривен или 3,5 миллиона долларов), впоследствии была ликвидирована. Местные власти заявили, что намерены договориться с "Нафтогазом" о более дешевых поставках газа (вместо трейдера) и взять кредит на погашение долгов. Из-за отсутствия тепла 11 школ перешли на дистанционное обучение, в 12 детсадах помещения для сводных групп отапливают электричеством. На сайте горсовета сообщается, что в Смеле проживают более 68 тысяч человек.