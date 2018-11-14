Ле Пен раскритиковала заявления Макрона о киберугрозе со стороны России

ПАРИЖ, 14 ноя — РИА Новости. Риторика президента Франции Эммануэля Макрона о киберугрозе со стороны России и Китая выглядит воинственно и является ошибочной, единственной угрозой для Франции в настоящее время является "исламский фундаментализм", заявила лидер французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в интервью РИА Новости.

Ранее в ноябре президент Франции Эммануэль Макрон объяснил необходимость создания общеевропейской армии наличием различных угроз, в том числе в киберпространстве, со стороны России, Китая и даже США.

"(Обосновывая идею создания общеевропейской армии), Макрон говорил о российской, китайской или американской угрозе. Такие заявления бесполезны и воинственны. Эти государства не действуют против нас, не являются нашими "виртуальными врагами". Я считаю утверждения (Макрона) крайне ошибочными. Единственная угроза нашей стране – это исламистский фундаментализм, и против него, как видно, ничего не делается", — заключила политик.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах с помощью кибератак, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

В МИД РФ ранее заявили, что мнимую "российскую угрозу" в киберпространстве нагнетают страны, которые сами наращивают военный киберпотенциал, ведут незаконную слежку и нарушают права человека.