ВЕНА, 14 ноя — РИА Новости. Отставной австрийский полковник, подозреваемый в разведдеятельности в пользу России, заверил, что не разглашал государственных тайн, заявил его адвокат Михаэль Хофер.
"Мой клиент заверил меня, что не разглашал государственных тайн. Он очень рад решению суда. Он не чувствует себя шпионом", — сказал Хофер газете Kronen Zeitung, добавив, что у военного не было доступа к таким данным.
В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении с 1992-го по текущий год разведывательной деятельности в пользу России. Из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о данной ситуации.
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать ситуацию и заявил, что инцидент серьезно не омрачит двусторонние отношения надолго.