Подозреваемый Австрией в шпионаже заявил, что не разглашал гостайн

ВЕНА, 14 ноя — РИА Новости. Отставной австрийский полковник, подозреваемый в разведдеятельности в пользу России, заверил, что не разглашал государственных тайн, заявил его адвокат Михаэль Хофер.

Во вторник земельный суд Зальцбурга отклонил запрос прокуратуры о заключении подозреваемого под стражу. Сейчас он на свободе, но должен ежедневно являться в полицию, в противном случае последует задержание.

"Мой клиент заверил меня, что не разглашал государственных тайн. Он очень рад решению суда. Он не чувствует себя шпионом", — сказал Хофер газете Kronen Zeitung, добавив, что у военного не было доступа к таким данным.

Прокуратура Зальцбурга во вторник обжаловала решение суда, ее рассмотрит высший земельный суд Линца.

В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении с 1992-го по текущий год разведывательной деятельности в пользу России. Из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о данной ситуации.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать ситуацию и заявил, что инцидент серьезно не омрачит двусторонние отношения надолго.