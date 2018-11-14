МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российский военный эксперт Игорь Коротченко считает, что предлагать Украине провести блицкриг с целью дойти до Москвы может только психически нездоровый человек.

Ранее бывший глава избирательного штаба Виктора Януковича и экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол заявил, что Украина должна провести блицкриг, конечная цель которого — завоевание Москвы. Такими, по его словам, должны стать ответные меры Киева на выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса.

"Очевидно, этому человеку необходимо срочно вызывать санитаров, чтобы доставить его в специализированное медицинское учреждение для лечения возникших отклонений в психическом здоровье", — сказал Коротченко РИА Новости.

По его словам, непрерывный поиск врагов и обвинения в своих собственных неудачах внешних сил уже давно стали "мейнстримом" украинской политики. Коротченко считает, что за 27 лет суверенитета Украина достигла успеха "только в самой масштабной в Европе коррупции и деградации всех институтов государства".

"Украинская армия не может даже одержать победу в действиях против ополченцев Донбасса, поэтому говорить о том, что она способна к какому-то блицкригу и завоеванию Москвы,- это уже диагноз конкретного персонажа, который сделал такое заявление", — добавил эксперт.