Парламент Шри-Ланки выразил вотум недоверия премьеру и правительству

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Парламент Шри-Ланки в среду проголосовал за вотум недоверия премьер-министру страны Махинде Раджапаксе, назначенному на свой пост в конце октября, и его правительству, сообщает местный новостной портал Ada Derana со ссылкой на одного из законодателей.

"Люди высказались", — сообщил порталу депутат парламента страны Саджит Премадаса.

На пост премьер-министра Шри-Ланки 26 октября был назначен Махинда Раджапаксе, который с 2005 по 2015 год занимал пост президента республики. Однако экс-премьер островного государства Ранил Викрамасингхе заявил, что, согласно конституции, он все еще является главой правительства. Вслед за этим президент Майтрипала Сирисена назначил перерыв в работе парламента, а по стране прокатилась волна протестов.

В конце прошлой недели Сирисена принял решение о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 5 января. Во вторник местный новостной портал Ada Derana сообщил, что Верховный суд Шри-Ланки приостановил указ президента о роспуске парламента.