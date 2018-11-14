Экс-соратник Януковича назвал целью украинского блицкрига Красную площадь

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бывший глава избирательного штаба Виктора Януковича и экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол заявил, что Украина должна провести блицкриг, конечная цель которого — завоевание Москвы, об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK.

Черновол высказал свою идею, комментируя выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса и возможные ответные меры Киева.

"Занять эти территории мы не можем по одной причине — потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве", — заявил экс-депутат.

Однако к этому Украина пока что не готова, поэтому Киев вынужден действовать при помощи дипломатии и политики санкций, добавил Черновол.

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Россию ждет оккупация со стороны Украины.

По его мнению, в День народного единства Россия празднует освобождение не от польских интервентов, а от "украинских казаков".

Очередные выборы глав и депутатов народных советов ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Киев заявил, что не признает их.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выборы в Донбассе не идут вразрез с минскими договоренностями.