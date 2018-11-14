В Мексике отвергли обвинения в получении президентом взяток от наркокартеля

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Представитель правительства Мексики Эдуардо Санчес отверг выдвинутые против действующего президента страны Энрике Пеньи Ньето обвинения в получении взяток от наркокартеля "Синалоа".

"Правительство Энрике Пеньи Ньето преследовало, поймало и экстрадировало преступника Хоакина Гусмана Лоэру. Заявления, приписываемые его адвокату, полностью ложные и клеветнические", — заявил Санчес в Twitter.

Ранее защита мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка заявила в американском суде, что возглавлявшийся их подзащитным картель "Синалоа" платил взятки президенту Мексики Энрике Пенье Ньето и экс-президенту Фелипе Кальдерону. По словам адвоката, платежи осуществлял еще один лидер "Синалоа" Исмаэль Самбада. Сейчас он находится в бегах.

Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики был передан властям США в январе 2017 года, в последний день работы администрации президента Барака Обамы. В Нью-Йорк наркобарон был доставлен самолетом под охраной. Обвинения против Коротышки выдвигают сразу несколько штатов — Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств.

При Кальдероне в 2006 году в Мексике началась настоящая война против наркомафии. При Пенье Ньето наркобарона Коротышку арестовывали сразу два раза. Сначала он был задержан в городе Масатлан в 2014 году, но в 2015 году сбежал из своей тюрьмы по подземному тоннелю. В январе 2016 года он был пойман в результате спецоперации в городе Лос-Мочис и уже после этого выдан в США.