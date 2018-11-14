Правозащитники обвинили ЦРУ в разработке "сыворотки правды"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. ЦРУ после терактов 11 сентября планировали выведывать у подозреваемых в терроризме информацию о планируемых атаках с помощью лекарства, которое могло действовать как "сыворотка правды", говорится в докладе организации "Американский союз защиты гражданских свобод" (ACLU).

По данным агентства, о существовании проекта по исследованию действия лекарства под названием "Проект Медицинский препарат" (Project Medication) говорится в ранее засекреченном докладе, который был передан ACLU по решению суда. Во вторник организация решила опубликовать 90-страничный доклад.

Сообщается, что после нескольких месяцев исследований ЦРУ решило, что для допросов "стоит попробовать" использовать седативное средство мидазолам (Versed). "Решили, что мидазолам можно попробовать использовать, если изначально было бы дано юридическое одобрение", — говорится в докладе.

Отмечается, что перед тем как остановить выбор на мидазоламе, исследователи изучали записи о советских экспериментах с лекарствами, а также программу ЦРУ МК-ULTRA, которая действовала с 1950-х по 1960-е годы. Эти проекты ранее подвергались широкой критике.

По данным доклада, с 2002 по 2007 годы врачи из ЦРУ, психологи, помощники врачей и медсестры участвовали в исследованиях по программе допросов. Они наблюдали за 97 заключенными в 10 секретных учреждениях ЦРУ и сопровождали задержанных более чем в ста полетах.

Тем не менее, впоследствии проект был свернут. ЦРУ решило не обращаться к министерству юстиции за одобрением использования мидазолама, уберегая докторов от "серьезных этических проблем". Отдел ЦРУ по противодействию терроризму "не хотел создавать еще одну проблему с минюстом", отмечается в докладе.

"Было по меньшей мере два юридических препятствия: запрет на медицинские эксперименты над заключенными и запрет на использование при допросах психотропных средств или тех, которых "сильно изменяли восприятие", — отмечается в докладе.

В докладе сообщается, что "в начале 2003 года исследование Управления по медицинскому обслуживанию… было отложено и никогда не возобновлялось".