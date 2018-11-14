Левински заявила, что могла бы еще раз извиниться перед Хиллари Клинтон

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бывшая сотрудница Белого дома Моника Левински, участница сексуального скандала с экс-президентом США Биллом Клинтоном, заявила, что могла бы снова извиниться перед женой Клинтона Хиллари.

"Моим первым публичным заявлением после скандала… были слова извинения непосредственно перед Челси (дочь супругов Клинтон) и (Хиллари) Клинтон. И если бы я сегодня лично встретила Хиллари Клинтон, я знаю, что я собрала бы все необходимые силы, чтобы еще раз искренне сказать ей, насколько мне жаль", — заявила Левински в статье в издании Vanity Fair.

Билл Клинтон был президентом США от Демократической партии с 1993 по 2003 год. Скандал с Моникой Левински разгорелся в 1998 году, когда подробности о связи президента с сотрудницей попали в прессу, это привело к началу процедуры импичмента, но впоследствии импичмент был отклонен.