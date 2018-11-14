Экс-президент Мексики Кальдерон отверг обвинения во взятках от наркокартеля

МЕХИКО, 14 ноя — РИА Новости. Экс-президент Мексики Фелипе Кальдерон отверг выдвинутые против него обвинения в получении взяток от наркокартеля "Синалоа".

"Утверждения, сделанные адвокатом Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка, абсолютно ложны и заведомо не обоснованы. Ни он (Коротышка), ни картель "Синалоа", ни кто-либо другой мне не платили", — написал Кальдерон в своем микроблоге в Twitter.

Ранее защита наркобарона Коротышки заявила в американском суде, что возглавлявшийся их подзащитным картель "Синалоа" платил взятки президенту Мексики Энрике Пенье Ньето и экс-президенту Кальдерону. По словам адвоката, платежи осуществлял еще один лидер "Синалоа" Исмаэль Самбада. Сейчас он находится в бегах.

При Кальдероне в 2006 году в Мексике началась настоящая война против наркомафии. При Пенье Ньето наркобарона Коротышку арестовывали сразу два раза. Сначала он был задержан в городе Масатлан в 2014 году, но в 2015 году сбежал из своей тюрьмы по подземному тоннелю. В январе 2016 года он был пойман в результате спецоперации в городе Лос-Мочис и затем экстрадирован в США.