Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР, заявили в Раде

КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Киев не намерен вести прямые переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявила во вторник первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко.

В воскресенье состоялись выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР. Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

По словам Геращенко, "никаких переговоров" не будет.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.