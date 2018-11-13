В ЛНР обнаружили тяжелую артиллерию силовиков у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 13 ноя — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила тяжелую артиллерию украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, что является нарушением минских соглашений, заявил во вторник журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года. Однако, по данным Народной милиции ЛНР, Киев "продолжает пренебрегать выполнением минских соглашений в части, касающейся отвода тяжелого вооружения от линии боевого соприкосновения".

"Установлено, что на северной окраине населенного пункта Мироновский на огневой позиции сосредоточены 4 единицы 152-миллиметровых гаубиц артиллерийского подразделения 72 отдельной механизированной бригады ВСУ", — сказал Марочко.

Он подчеркнул, что ВС Украины систематически нарушают условия размещения тяжелого вооружения вдоль линии соприкосновения, предусмотренные минскими соглашениями, "наращивая боевой потенциал своих подразделений в зоне конфликта".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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