В ЛНР обнаружили тяжелую артиллерию силовиков у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 13 ноя — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила тяжелую артиллерию украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, что является нарушением минских соглашений, заявил во вторник журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Установлено, что на северной окраине населенного пункта Мироновский на огневой позиции сосредоточены 4 единицы 152-миллиметровых гаубиц артиллерийского подразделения 72 отдельной механизированной бригады ВСУ", — сказал Марочко.
Он подчеркнул, что ВС Украины систематически нарушают условия размещения тяжелого вооружения вдоль линии соприкосновения, предусмотренные минскими соглашениями, "наращивая боевой потенциал своих подразделений в зоне конфликта".
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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