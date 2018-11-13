Жителям Кривого Рога пообещали включить отопление в течение суток

КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Жителям Довгинцевского района города Кривой Рог, оставшимся без тепла, в течение суток включат отопление, сообщило во вторник Акционерное общество "Криворожская теплоцентраль".

Ранее сообщалось, что из-за долгов перед "Нафтогазом" отопительный сезон не могут начать в одном из районов города Кривой Рог. В понедельник неизвестные ворвались в здание "Криворожгаза" с требованием возобновить отопление в городе, которое было отключено из-за неуплаты. Толпа, собравшаяся у здания, жгла шины и не давала пожарным потушить огонь. Позже работа аварийной службы украинской газораспределительной компании "Криворожгаз" была восстановлена.

"Сегодня (во вторник – ред.) ночью была запущена последняя котельная № 5 АО "Криворожская теплоцентраль", в которой были ограничены поставки газа. Наконец, проблема решена и жители Довгинцевского района в течение суток почувствуют тепло в своих домах", — говорится на странице компании в Facebook.

Отмечается, что подача газа осуществляются на все объекты "Криворожской теплоцентрали", все котельные работают стабильно.