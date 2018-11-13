Коррупция тормозит рост экономики Украины, заявили в МВФ

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Коррупция в Украине тормозит рост валового внутреннего продукта страны (ВВП) примерно на 2% в год, заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман во вторник.

"По нашей оценке, коррупция в Украине тормозит рост ВВП примерно на 2% в год. Украине нужно побороть коррупцию, чтобы рост экономики был не 3%, а 5%", — цитирует Люнгмана информационное агентство УНИАН.

По словам представителя МВФ, ключевыми факторами ускорения украинского экономического развития должны стать соблюдение фискальной политики, снижение номинальных процентных ставок и улучшение бизнес-климата.

Ранее ЕС в своём докладе о ходе выполнения соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной отметил замедление темпов реализации реформ на Украине в области борьбы с коррупцией и считает, что откат в этой сфере недопустим, говорится в докладе по реализации соглашения об ассоциации с Киевом.