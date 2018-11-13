Опрос показал, чего украинцам не хватает больше всего

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Почти 65% опрошенных украинцев считают, что мир является тем, чего больше всего не хватает стране, свидетельствуют обнародованные во вторник результаты совместного опроса, проведенного КМИС, Центром Разумкова и Социологической группой "Рейтинг".
Согласно результатам социсследования, вопрос мира является более актуальным для Галичины и Донбасса, стабильности — для Юга, развития и благосостояния — для Востока, единства — для Донбасса.
"Экономический упадок (59%), массовый выезд украинцев за границу (59%) и обнищание населения (51%) — основные угрозы, которые, по мнению опрошенных, являются наиболее актуальными сегодня для Украины. О девальвации гривны, вымирании населения, развале страны, росте преступности и ухудшении здоровья нации, как об угрозах, говорят от 32% до 39% опрошенных", — говорится в исследовании.
Опрос проводился с 19 октября по 2 ноября, в нем приняли участие 10 тысяч респондентов старше 18 лет по всей территории Украины за исключением Крыма и неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 1%.