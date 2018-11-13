АНКАРА, 13 ноя — РИА Новости, Алена Палажченко. Объявивший голодовку российский экипаж сухогруза Streamline, задержанного в Стамбуле с июня за долги, получит зарплату после того, как с судна будет снят арест, сообщил РИА Новости представитель судоходной компании Аkca Shipping Джейхун Мардалиев во вторник.

Судно Streamline, вышедшее из Ростова-на-Дону на ремонт в Стамбул, было арестовано в июне за долги его предыдущего владельца в полмиллиона долларов. Как сообщил в субботу РИА Новости капитан Streamline Бахман Багиров, экипаж решил объявить голодовку, требуя выплаты зарплаты за последние пять месяцев. По его словам, компания-судовладелец Аkca Shipping задолжала экипажу около 90 тысяч долларов.

"Выплата денег экипажу будет произведена тогда, когда с судна снимут арест. Сроки снятия ареста должен определить суд. Сейчас этим вопросом занимаются адвокаты", — сказал Мардалиев.

По его словам, судно Streamline было взято компанией Аkca Shipping в бербоут-чартер в апреле с дальнейшим выкупом, и заявление Багирова о том, что компания является судовладельцем, не соответствует действительности.

"Судно было в июне арестовано из-за долгов, о которых наша компания не знала. До сегодняшнего дня судно нам документально не перешло. Но в течение последних месяцев наша компания обеспечивает экипаж продуктами, а судно — топливом. Решение вопроса о переходе судна в наше ведение будет принято только тогда, когда нам будут предоставлены документы со стороны оригинального судовладельца — компании Seemann Investition Limited", — сказал Мардалиев, добавив, что арест судна был осуществлен на основе поддельных документов.

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