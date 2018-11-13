На Украине осудили на 10 лет россиянина, примкнувшего к ополчению Донбасса

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Гражданин РФ, который примкнул к ополчению в Донбассе, приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщила во вторник пресс-служба Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, россиянин примкнул к ополченцам в феврале 2017 года, принимал участие в обустройстве и охране блокпостов, а также в боевых действиях. В апреле этого же года был задержан украинскими военными.

"Орджоникидзевский районный суд Мариуполя назначил боевику наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.