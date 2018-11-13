КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Украинские военные зафиксировали и пресекли полет неизвестного беспилотного летательного аппарата над военным складом в Кировоградской области, сообщила во вторник пресс-служба Генштаба вооруженных сил Украины.
Отмечается, что командованием немедленно была усилена охрана объекта и проведена проверка территории на наличие посторонних предметов. О происшествии сообщено Службе безопасности Украины и Национальной полиции.
Ранее в марте в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пять человек пострадали. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил при этом, что перед ЧП радиолокационные службы Украины якобы зафиксировали беспилотник, который будто бы двигался на низких высотах и "совершил пуск ракеты в сторону открытой площадки 67 арсенала", а потом "он делал еще один выстрел". При этом никаких подтверждений правдивости своих слов украинский генпрокурор не привел.
На военном складе в Черниговской области в октябре произошел взрыв, начался пожар. По данным украинских СМИ, этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. Ранее ряд экспертов предлагали промониторить воздушное пространство на предмет беспилотника.