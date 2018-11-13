Украина потратит на президентские выборы более 83 миллионов долларов

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Украина планирует потратить на проведение в 2019 году президентских выборов более 2,35 миллиарда гривен (более 83 миллионов долларов), сообщил во вторник замглавы Центризбиркома Евгений Радченко.
"Общее количество средств, предусмотренных пока в государственном бюджете на 2019, что касается выборов президента Украины, составляет 2,35 миллиарда гривен. Из этих средств на первый тур запланировано 1,5 миллиарда гривен (около 54 миллиона долларов), на второй — 848 миллионов гривен (30 миллионов долларов)", — сказал Радченко на пресс-конференции.
"С нашей стороны, уже пришло время очень серьезно работать над точечными изменениями в закон о выборах президента. Там есть много вопросов, которые могут стать серьезными, если они не будут пересмотрены. Закон о выборах президента был принят давно и за это время было принято много других законов, в частности, у нас появился закон об электронном паспорте, поэтому надо это все урегулировать", — сказала глава комиссии на пресс-конференции.