БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Страны-члены НАТО потратят в 2018 году более 250 миллиардов долларов США на новые образцы вооружения, включая соответствующие исследования и разработки, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На саммите НАТО в 2014 году в Уэльсе (Великобритания) его участники обязались выделять 20% от своих оборонных расходов на приобретение новых образцов вооружения.

"В этом году страны НАТО, как ожидается, потратят более 250 миллиардов долларов США на основное оборудование и связанные исследования и разработки. Более 60 миллиардов будут инвестированы европейскими союзниками. Это представляет собой увеличение примерно на 10 миллиардов по сравнению с прошлым годом. И еще больше ожидается в ближайшие годы", — сказал Столтенберг, выступая на промышленном форуме НАТО в Берлине. Выступление транслировалось на сайте НАТО.

Промышленный форум НАТО является главной площадкой для проведения стратегического диалога с промышленными кругами, работающими в области обороны и безопасности, о планировании и создании потенциала НАТО. Проводимый при поддержке генсека Столтенберга форум совместно организован верховным главнокомандующим по трансформации генералом Андре Ланата и помощником генсека НАТО по оборонным инвестициям Камилем Грандом.