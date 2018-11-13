Жители украинской Смелы проводят митинг у мэрии, требуя включить отопление

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Около 100 жителей города Смела Черкасской области Украины, которые остались без отопления, проводят митинг у здания городского совета, требуя возобновить теплоснабжение в домах, сообщил во вторник телеканал "112 Украина".

В Смеле не смогли вовремя включить отопление из-за долгов. Частная компания-поставщик газа накопила долг перед "Нафтогазом" (около 100 миллионов гривен (примерно 3,5 миллиона долларов), впоследствии была ликвидирована. Местные власти заявили, что намерены договориться с "Нафтогазом" о более дешевых поставках газа (вместо трейдера) и взять кредит на погашение долгов. Из-за отсутствия тепла 11 школ перешли на дистанционное обучение, в 12 детсадах помещения для сводных групп отапливают электричеством. На сайте горсовета сообщается, что в Смеле проживают более 68 тысяч человек.

"К городскому совету Смелы сегодня пришли около сотни человек. У них у всех нет тепла в домах из-за долгов перед "Нафтогазом". К людям вышел мэр, он обещает сделать все для того, чтобы тепло в домах появилось", — говорится в сообщении телеканала.

По его данным, отсутствует тепло и в местных больницах, в палатах включены обогреватели, не работают школы.

"Местные собираются ехать в Киев, к "Нафтогазу", и выражать свою позицию уже там", — сообщил телеканал. По его информации, жители Смелы в знак протеста перекрыли три выезда из города.