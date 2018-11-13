КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Проблем с началом отопительного сезона в ряде украинских городов можно было избежать при слаженной работе органов местной власти, НАК "Нафтогаз Украины" и газораспределительных систем, сообщила во вторник Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
"Подобной ситуации можно было избежать при подготовке к отопительному сезону за счет своевременного и слаженного взаимодействия теплоснабжающих предприятий, органов местной власти, НАК "Нафтогаз Украины" и операторов газораспределительных систем", — говорится в сообщении Нацкомиссии в Facebook.
Регулятор призывал всех участников процесса, в частности правительство Украины, Фонд государственного имущества и органы местной власти консолидировать усилия и принять все необходимые меры для срочного восстановления газоснабжения объектов производителей тепловой энергии.