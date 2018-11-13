Проблем с отоплением на Украине можно было избежать, считают в Нацкомиссии

КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Проблем с началом отопительного сезона в ряде украинских городов можно было избежать при слаженной работе органов местной власти, НАК "Нафтогаз Украины" и газораспределительных систем, сообщила во вторник Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Ранее сообщалось, что из-за долгов без газа остались и не могут войти в отопительный сезон город Кривой Рог в Днепропетровской области и город Смела в Черкасской области. В Кривом Роге в понедельник жители устроили беспорядки у "Криворожгаза", а в городе Смела объявили режим чрезвычайного положения. Во понедельник пресс-служба Шепетовского городского совета сообщила, что газоснабжение в городе Шепетовка в Хмельницкой области со вторника также может быть прекращено из-за задолженности.

"Подобной ситуации можно было избежать при подготовке к отопительному сезону за счет своевременного и слаженного взаимодействия теплоснабжающих предприятий, органов местной власти, НАК "Нафтогаз Украины" и операторов газораспределительных систем", — говорится в сообщении Нацкомиссии в Facebook.

Регулятор призывал всех участников процесса, в частности правительство Украины, Фонд государственного имущества и органы местной власти консолидировать усилия и принять все необходимые меры для срочного восстановления газоснабжения объектов производителей тепловой энергии.