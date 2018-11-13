В НАТО назвали Россию и Китай главными конкурентами альянса в технологиях

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Россия и Китай являются главными конкурентами Североатлантического альянса в области технологий, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Это серьезный вызов, поскольку нашими конкурентами являются как Россия, так и Китай", — сказал Столтенберг, выступая на промышленном форуме НАТО в Берлине.

Выступление транслировалось на сайте НАТО.

По словам генсека НАТО, он, в частности, имеет в виду "укрепление систем наземной защиты, наблюдение с помощью наземных средств и получение совместных разведывательных сведений".

Промышленный форум НАТО является главной площадкой для проведения стратегического диалога с промышленными кругами, работающими в области обороны и безопасности, о планировании и создании потенциала НАТО. Проводимый при поддержке генсека Столтенберга форум совместно организован верховным главнокомандующим по трансформации генералом Андре Ланата и помощником генсека НАТО по оборонным инвестициям Камилем Грандом.