Под Одессой около ста человек освободили из рабства

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Украинские правоохранители задержали 13 участников преступной группировки, которая удерживала в рабстве 94 человека, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры города Киев.

"Прокуратурой города Киева совместно со столичным Управлением по борьбе с торговлей людьми задержаны 13 участников преступной группы, которые удерживали в неволе 94 человека, заставляя их бесплатно работать на тяжелых работах", — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

По данным ведомства, вербовщики на вокзале подыскивали людей, находившихся в трудных жизненных обстоятельства и без постоянного места жительства. "Заказчиками "живого товара" оказалась семейная пара — гражданин Грузии и гражданка Украины — владельцы сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Одесской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые перевозили людей в Одесскую область, у них отбирали паспорта и мобильные телефоны. Также к ним применялись физическое и психологическое насилие со стороны охранников. На данный момент 94 человека, которые находили в рабстве, уже освобождены. "В рамках следствия проведены ряд санкционированных обысков, в ходе которых изъяты… всем 13 задержанным объявлено подозрение по статье "торговля людьми" и избрана мера пресечения", — говорится в сообщении.