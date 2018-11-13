Одиннадцать стран НАТО увеличили военные расходы до двух процентов от ВВП

Польские и американские военные во время учений в Польше. Архивное фото

Польские и американские военные во время учений в Польше. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Одиннадцать из 29 стран — членов НАТО увеличили военные расходы до двух процентов от ВВП, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Ситуация смешанная, но она гораздо лучше, чем три года назад, когда достижение цели в два процента от ВВП обеспечили три члена альянса, а теперь еще восемь союзников", — уточнил он, выступая на промышленном форуме НАТО в Берлине. Трансляция велась на сайте альянса.

Столтенберг отметил позитивную тенденцию — союзники перестали сокращать оборонные расходы, — но признал, что от государств альянса "крайне трудно получить политическую поддержку".

Сейчас европейские члены НАТО тратят на оборону менее полутора процентов от ВВП против трех процентов в конце периода холодной войны.

В 2014 году на саммите альянса в Бухаресте было принято решение, что в перспективе все страны НАТО доведут свои оборонные расходы до двух процентов от ВВП. Дональд Трамп неоднократно призывал партнеров выполнять достигнутые договоренности, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах. Летом на саммите НАТО в Брюсселе американский лидер установил новый барьер — четыре процента.

Промышленный форум НАТО — главная площадка для проведения стратегического диалога с производителями в области обороны и безопасности. Форум организован при поддержке Столтенберга совместно с верховным главнокомандующим НАТО по трансформации генералом Андре Ланата и помощником генсека по оборонным инвестициям Камилем Грандом.