ВЕНА, 13 ноя – РИА Новости. МВД Австрии надеется, что сотрудничество с Россией не пострадает из-за дела о предполагаемой разведдеятельности в пользу России, заявил РИА Новости генеральный секретарь министерства Петер Гольдгрубер.
"Я надеюсь и ожидаю, что они быстро будут работать и сделают все для того, чтобы многочисленные области нашего сотрудничества не пострадали и мы имели основу для хорошего сотрудничества в будущем", — сказал Гольдгрубер.
По его словам, нужно сообща позаботиться о том, чтобы быстро внести ясность. "Чем быстрее мы все проясним, тем лучше для продолжения нашего сотрудничества", — добавил собеседник агентства.