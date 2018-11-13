ВЕНА, 13 ноя – РИА Новости. МВД Австрии надеется, что сотрудничество с Россией не пострадает из-за дела о предполагаемой разведдеятельности в пользу России, заявил РИА Новости генеральный секретарь министерства Петер Гольдгрубер.

В пятницу австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении с 1990-х по текущий год разведывательной деятельности в пользу России. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в понедельник заявил, что больше информации по делу может появиться через несколько недель.

"Я надеюсь и ожидаю, что они быстро будут работать и сделают все для того, чтобы многочисленные области нашего сотрудничества не пострадали и мы имели основу для хорошего сотрудничества в будущем", — сказал Гольдгрубер.

По его словам, нужно сообща позаботиться о том, чтобы быстро внести ясность. "Чем быстрее мы все проясним, тем лучше для продолжения нашего сотрудничества", — добавил собеседник агентства.