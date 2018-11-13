Пенс и Абэ провели переговоры в Токио

ТОКИО, 13 ноя — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс прибыл во вторник с визитом в Японии и встретился с премьер-министром этой страны Синдзо Абэ в преддверии своего азиатско-тихоокеанского турне.

Как передал телеканал NHK, Пенс и Абэ планировали обсудить вопросы заключения двустороннего торгового соглашения и пути прекращения ядерной программы КНДР.

Агентство Киодо в свою очередь приводит слова Абэ на встрече с Пенсом о том, что благодаря дружбе с президентом США Дональдом Трампом и усилиям двух стран за минувшие два года их альянс "стал как никогда крепким".

Визит Пенса в Японию проходит на фоне опасений, что Трамп может ужесточить позицию в отношении торговли с Японией после состоявшихся недавно в США промежуточных выборов.

Как сообщил ранее Белый дом, Пенс отправится также на саммит США-АСЕАН в Сингапуре вместо президента Трампа, а помимо Японии посетит еще Австралию и Папуа — Новую Гвинею.

В ходе визита вице-президент США также встретится с премьер-министрами стран, входящих в программу визита, а также с премьером Индии Нарендрой Моди.

Пенс намерен "отметить лидерство Америки в регионе" и вновь заявить о необходимости денуклеаризации КНДР, сообщали в Белом доме. Это уже третья поездка Пенса в регион.