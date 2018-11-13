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В мире

Военные Германии готовили заговор. Как это стало возможным

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© AP Photo / Eckehard SchulzКанцлер Германии Ангела Меркель во время посещения боевой группы Бундесвера в ЛецлингенеКанцлер Германии Ангела Меркель во время посещения боевой группы Бундесвера в Лецлингене
© AP Photo / Eckehard Schulz

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Ксения Мельникова. В Германии раскрыли тайную ячейку неонацистов, куда входили около двухсот офицеров бундесвера и спецназовцев. Они планировали массовые политические убийства, а также нападения на мигрантов. Это уже не первый за последнее время скандал с правыми радикалами в немецких вооруженных силах. Как это связано с плачевным состоянием бундесвера, выясняло РИА Новости.

Бундесвермахт

"Группа из двухсот офицеров элитного подразделения бундесвера KSK, входивших в тайную неонацистскую группировку, собиралась буквально искромсать мигрантов и устроить хаос в день икс: убить лидера партии "зеленых" Клаудию Рот, министра иностранных дел Хайко Мааса и бывшего президента Йоахима Гаука", — сообщила британская газета The Daily Mail.

Немецкие солдаты бундесвера. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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Немецкое издание Focus со ссылкой на источники дополнило, что для нападений было практически все готово: созданы секретные хранилища с оружием, топливом и боеприпасами. Полный список потенциальных жертв не сообщается. Не раскрываются и детали того, как удалось выйти на членов группировки. Где они сейчас находятся, пока тоже неизвестно.

По данным журналистов, полиция была осведомлена о планах военных, однако считала их "пьяными фантазиями". Серьезность угрозы оценили лишь после того, как один из бывших майоров ВВС бундесвера рассказал следователям о своих намерениях.

Военные, предположительно, входили в движение Uniter, объединяющее ветеранов, служивших в Африке и Афганистане.

Уже не первый скандал

Трудно поверить, но это не первый инцидент такого рода в бундесвере. Весной 2017-го выяснилось, что несколько офицеров создали неонацистскую ячейку и планировали теракт, который должен был усилить ксенофобские настроения в обществе.

Один из арестованных — 28-летний старший лейтенант Франко А. Он вел двойную жизнь: служил в элитном подразделении немецкой армии и при этом выдавал себя за сирийского беженца — чтобы впоследствии совершить террористическую атаку. Он не был террористом-одиночкой, ему помогали сообщники.

В ходе расследования вскрылись малоприятные подробности: об экстремистских взглядах офицера в военном руководстве знали давно — еще с училища. Однако это не мешало Франко спокойно делать карьеру в вооруженных силах.

Примерно в то же время в одной из казарм города Донауэшинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) обнаружили атрибутику вермахта. На стенах были развешаны фотографии солдат, а также пистолеты, каски и военные награды нацистов. После этого служба военной контрразведки занялась расследованием порядка трехсот подозрительных случаев и выявила в бундесвере экстремистские сети.

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты бундесвера
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты бундесвера

Общественность ожидала резкой реакции министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен. И она последовала, однако совершенно иного рода: глава Минобороны поспешила переложить ответственность на армейское руководство, обвинив его в халатности, а также заявила, что "не потерпит преклонения перед вермахтом в современной армии". Министр добавила, что виной всему "неправильно понимаемый старшими офицерами дух войскового единства", заставлявший их смотреть сквозь пальцы на сложившуюся ситуацию.

В армии на главу Минобороны сильно обиделись, оппозиция призывала ее уйти в отставку. Тогда на помощь министру пришла Ангела Меркель. К слову, в немецких СМИ фон дер Ляйен за приближенность к канцлеру и большие политические амбиции прозвали кронпринцессой.

Наследие Третьего рейха

Симпатию военных к неонацизму связывают с отменой всеобщей воинской повинности в 2011 году. Если раньше новобранцами ежегодно становились 60 тысяч молодых немцев, то сейчас найти добровольцев непросто. А тех, кто склонен к насилию, военная служба привлекает, поскольку в армии они получают боевые навыки и доступ к оружию.

Иракские контртеррористические силы. Архивное фото
© AP Photo / Khalid Mohammed
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С имиджем пристанища крайне правых и сторонников нацистской идеологии бундесвер борется с момента своего основания в 1955 году, когда в новую армию ФРГ приняли около трехсот бывших офицеров СС.

До 1962-го некоторые казармы называли в честь известных генералов вермахта. С 1970-х потратили много усилий на денацификацию армии, однако полностью избавиться от этого наследия непросто.

Бундесвер не раз упрекали в мягком отношении к радикалам. Но уволить из рядов вооруженных сил тех, кого подозревают в правом экстремизме, действительно нелегко. Для этого нужно привлечь эксперта, который смог бы доказать неприемлемый политический радикализм того или иного военного на судебном заседании.

И все же ситуация, которую описывает Daily Mail, выглядит очень подозрительной, считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. "Больше похоже на то, что кто-то из военных просто в сердцах ругал политиков, кто-то сообщил об этом куда следует и в это поверили, — считает он. — При этом нельзя отрицать, что немецкое общество правеет. Это видно по росту популярности ультраправых из "Альтернативы для Германии". Понятно, что армия, являясь частью общества, не исключение". Несколько фактов из опубликованного расследования кажутся Камкину сомнительными: "Во-первых, двести человек, которые якобы замешаны, — это практически вся численность KSK, этих элитных подразделений бундесвера. Во-вторых, расстрельный список довольно шаблонный: Гаук, Маас, лидеры левых и "зеленых"… Все эти люди — как красная тряпка для радикалов". Эксперт допускает возможность провокации контрразведки, но подчеркивает, что разразившийся скандал вполне отражает нынешнюю ситуацию в стране: общество недовольно политикой властей.

"Разоруженные силы Германии"

После Второй мировой войны державы-победительницы поставили задачу отучить немцев воевать. ФРГ направила все силы на экономическое развитие, что принесло плоды. Германия теперь — одна из самых успешных и богатых стран мира. Но когда для борьбы с международными вызовами потребовалась помощь бундесвера, выяснилось: немецкая армия непособна успешно вести боевые действия, военная техника в плачевном состоянии, а правительство не хочет тратить деньги на исправление ситуации.

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Ежегодный доклад о бундесвере продемонстрировал "довольно удручающую" ситуацию: из 97 единиц крупногабаритной техники, поставленной в вооруженные силы в 2017-м, лишь 38 пригодны к эксплуатации. Так же плохо обстоят дела с новыми танками, вертолетами и самолетами. Особое беспокойство вызывает положение с транспортными самолетами А400 и боевыми машинами пехоты Puma.

© Flickr / Alexander StirnСамолеты ВВС бундесвера
© Flickr / Alexander Stirn
Самолеты ВВС бундесвера

В феврале этого года бундесвер отказался от участия в силах быстрого реагирования НАТО "Острие копья" из-за того, что немецкие солдаты "недостаточно оснащены бронежилетами, палатками и зимним обмундированием". В докладе командования сухопутных сил Министерству обороны ФРГ уточнялось: "Что касается размещения солдат в походных условиях, сухопутные войска ограниченно дееспособны как минимум до 2021 года".

По мнению научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений РАН Натальи Тогановой, ситуация с бундесвером — это следствие внешней политики ФРГ. "Немецкие власти до сих пор не дали четко понять: хочет ли Германия брать на себя больше ответственности в вооруженных конфликтах или нет. Как только — и если вообще — в Берлине будет принято положительное решение, это отразится на оснащенности вооруженных сил. Пока же мы этого не наблюдаем", — говорит она РИА Новости.

Союзники не раз предъявляли немецкому руководству претензии в том, что Вооруженные силы Германии слишком слабы, чтобы воевать за пределами ФРГ. Порой из-за дефицита боевой техники военным приходилось пересаживаться на гражданскую. Так, в 2015-м из-за нехватки БМП и БТР немецкие военнослужащие тренировались на микроавтобусах Mercedes Vito. Конфуз произошел и в 2014-м, когда за офицерами и солдатами в афганском Мазари-Шарифе отправили самолет из авиапарка Ангелы Меркель, потому что военно-транспортный Airbus 310 оказался неисправен.

Немецкие оппозиционные политики высмеивали самонадеянность министра обороны, считая, что она переоценивает возможности оборонного ведомства, предлагая союзникам помощь в операциях на Ближнем Востоке и в Африке. И ловили на лукавстве: с одной стороны, министр бьет тревогу из-за состояния бундесвера, с другой — заверяет депутатов в том, что армия готова воевать.

Нынешний скандал с неонацистами в бундесвере опасен не столько для министра обороны, сколько для всего правящего блока ХДС/ХСС. Оппозиционные партии неоднократно требовали отставки Урсулы фон дер Ляйен, однако канцлер всегда спасала подругу. Еще в 2016-м Focus Оnline предрекал, что "однажды Меркель передаст власть" Урсуле. Впрочем, сейчас в списке кандидатов на пост лидера партии ХДС она не значится.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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amfitrion121
Жаль германии как никогда нужны настоящие солдаты для борьбы с арабами
08:10
13.11.2018
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alexvk
amfitrion121, Говорят, проклятие отцов падает на потомство до седьмого колена. Видимо, "арабы" и прочие "неевропейские" мигранты - это и есть то самое проклятие потомкам нацистов. Пусть и не имеющим к нацизму никакого отношения.
09:12
13.11.2018
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