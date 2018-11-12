Украинская журналистка лишилась работы после вопроса "олигарху" Порошенко

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Украинская журналистка Марина Барановская на своей странице в Facebook рассказала, как потеряла работу в издании "Детектор медиа" после вопроса, который она задала президенту страны Петру Порошенко.

В конце февраля на пресс-конференции Барановская спросила украинского президента, как ему, олигарху, живется в стране, где люди "выживают". На это Порошенко заметил, что жизнь у него "не сахар", и пригласил ее провести с ним один день, чтобы она смогла в этом убедиться.

По словам журналистки, после этого отношение руководства к ней изменилось "радикально и резко", хотя ранее никаких претензий к ее работе не было. В конце сентября с ней в одностороннем порядке расторгли трудовой договор по предусмотренной законодательством процедуре.

Барановская отметила, что воспользовалась предложением Порошенко и сняла документальный фильм под названием "Один день с президентом". В настоящее время она ищет работу в СМИ, но пока безуспешно.

"Возможно, кто-то из вас может помочь мне советом или рекомендацией. Буду очень благодарна за любую помощь", — заключила она.