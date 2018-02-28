Порошенко заявил, что жизнь у него не сахар

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины и владелец кондитерской корпорации Roshen Петр Порошенко заявил, что его жизнь на посту главы государства не сахар.

Так он ответил на пресс-конференции на вопрос о том, как ему, президенту-олигарху, живется в стране, где люди "выживают".

"Я не хочу сейчас обсуждать свою жизнь, но, поверьте мне, она не сахар. Вам интересно — приглашаю вас провести день со мной. Я уверен, что вы измените мнение", — сказал Порошенко, добавив, что в 2014 году, когда его избрали президентом, его состояние было намного больше.

В январе стало известно, что Порошенко провел рождественские праздники на Мальдивах. Недельный отдых под именем Mr. Petro Incognito обошелся ему примерно в 500 тысяч долларов. Порошенко заявил, что летал в отпуск под своей фамилией, оплатил его из собственных средств, а во время отдыха продолжал выполнять обязанности главы государства.

Принадлежащая украинскому президенту компания Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России.

Перед выборами в 2014 году Порошенко обещал, что продаст свой главный актив, если станет президентом, однако так и не сделал этого. Инвесткомпания Rothschild, которая занимается продажей Roshen, в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может.

В России Roshen принадлежит фабрика в Липецке. Ее имущество на 1,5 миллиарда рублей арестовано по уголовному делу о хищении из бюджета 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС.