Порошенко заявил, что жизнь у него не сахар

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины и владелец кондитерской корпорации Roshen Петр Порошенко заявил, что его жизнь на посту главы государства не сахар.
"Я не хочу сейчас обсуждать свою жизнь, но, поверьте мне, она не сахар. Вам интересно — приглашаю вас провести день со мной. Я уверен, что вы измените мнение", — сказал Порошенко, добавив, что в 2014 году, когда его избрали президентом, его состояние было намного больше.
В январе стало известно, что Порошенко провел рождественские праздники на Мальдивах. Недельный отдых под именем Mr. Petro Incognito обошелся ему примерно в 500 тысяч долларов. Порошенко заявил, что летал в отпуск под своей фамилией, оплатил его из собственных средств, а во время отдыха продолжал выполнять обязанности главы государства.
Перед выборами в 2014 году Порошенко обещал, что продаст свой главный актив, если станет президентом, однако так и не сделал этого. Инвесткомпания Rothschild, которая занимается продажей Roshen, в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может.
В России Roshen принадлежит фабрика в Липецке. Ее имущество на 1,5 миллиарда рублей арестовано по уголовному делу о хищении из бюджета 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС.