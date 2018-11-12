Оставшиеся без отопления жители украинской Смелы грозят перекрыть дороги

КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Жители города Смела Черкасской области Украины, которые остались без отопления, угрожают перекрыть транспортные дороги, если вопрос теплоснабжения не будет решен, заявил в понедельник мэр Алексей Цыбко.

Как сообщал городской портал, в Смеле не смогли вовремя включить отопление из-за долгов. Частная компания-поставщик газа накопила долг перед "Нафтогазом" (около 100 миллионов гривен (примерно 3,5 миллиона долларов), в последствии была ликвидирована. Местные власти заявили, что намерены договориться с "Нафтогазом" о более дешевых поставках газа (вместо трейдера) и взять кредит на погашение долгов. Из-за отсутствия тепла 11 школ перешли на дистанционное обучение, в 12 детсадах помещения для сводных групп отапливают электричеством. На сайте горсовета говорится, что в Смеле проживают более 68 тысяч человек.

"Если государство так относится к нам, смелянам, к центру Украины, тогда центру Украины ничего не остается кроме как остановить все транспортные артерии через центр Украины… Я делал все возможное, чтоб этого не было, но община настроена резко", — заявил Цыбко в эфире телеканала "112 Украина".

Он сообщил, что замглавы "Нафтогаза" Сергей Перелома на встрече с ним потребовал, чтобы город взял на себя старый долг частной компании-поставщика газа, после чего будет восстановлено газоснабжение. Мэр отметил, что жители Смелы исправно оплачивали счета за газ по платежным квитанциям.

При этом Перелома заявил, что в сложившейся ситуации в Смеле виновата местная власть. "Причина отсутствия отопления в Смеле — бездействие органов местного самоуправления и теплоснабженца. В прошлом отопительном сезоне были те же проблемы. За год ничего не изменилось. Через это бездействие страдают жители города. Это недопустимо", — написал Перелома в Тwitter.

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