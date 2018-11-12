Леонид Пасечник: сильный и авторитетный лидер, возглавивший ЛНР

ЛУГАНСК, 12 ноя — РИА Новости. Леонид Пасечник, действующий исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики, в скором времени займет должность главы ЛНР. На ноябрьских выборах в Донбассе его кандидатуру поддержали, по данным ЦИК республики, 68,3% избирателей.

Сын кадрового офицера

Выборы главы и депутатов ЛНР прошли 11 ноября. На пост главы республики претендовали четыре кандидата, в том числе Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

Пасечник родился 15 марта 1970 года в городе Ворошиловграде Украинской ССР в семье кадрового работника милиции. Окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи имени генерала армии А.А. Епишева.

С 1993 года по декабрь 2013 года проходил службу в управлении Службы безопасности Украины в Луганской области. Окончил Национальную академию СБУ.

Согласно биографии, опубликованной на его сайте, одним из значимых достижений за период службы Пасечника является задержание крупной партии контрабанды на пункте пропуска "Изварино", оцененной почти в 2 миллиона долларов. За успешное проведение спецоперации на тот момент президент Украины Виктор Ющенко наградил Пасечника, являвшегося на тот момент начальником подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела "К" управления СБУ в Луганской области, медалью "За военную службу".

В 2013 году в звании полковника уволен по выслуге лет.

Девятого октября 2014 года, после самопровозглашения Луганской народной республики, назначен указом действующего на тот момент главы ЛНР Игоря Плотницкого министром госбезопасности с присвоением звания генерал-майора МГБ. На должность и. о. главы ЛНР был рекомендован также Плотницким и 24 ноября 2017 года утвержден решением Народного совета.

Явка 77%

"Без законно выбранных институтов государственной власти ни одно государство, ни одно общество существовать не может. Это основной принцип: легитимизация и легитимность власти. Именно эти два понятия приводятся только через волеизъявление народа. То есть народ, как основной носитель власти в государстве, основной субъект этого государства, только его мнение и воля могли четко сформировать нам государственный орган. Мы видели волеизъявление, явка 77%", — пояснила РИА Новости кандидат юридических наук, заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

По ее словам, международные наблюдатели подтвердили, что выборы в ЛНР прошли на международном уровне, в соответствии с международным правом, принципами и стандартами БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека, — ред.) ОБСЕ.

"Леонид Иванович Пасечник – законно избранный глава ЛНР. И, безусловно, я уверена, что тот путь, который он прошел на посту и.о. главы, обогатил его опытом, прежде всего. Он безо всякого преувеличения знает всю проблематику нашей республики, имеет четкое представление о том, что нужно сделать, и более того, уже делает на протяжении всего этого периода. Утверждение его в качестве полноценного главы, избранника народа, только укрепит его возможности и расширит его, скажем так, механизм властных полномочий на этой территории", — сказала представитель МИД ЛНР.

Выборы главы в контексте Минских соглашений

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы по обмену пленными Ольга Кобцева заявила РИА Новости, что выборы в республике состоялись.

"Граждане Луганской народной республики сделали свой выбор. Большинством голосов избран глава ЛНР Леонид Иванович Пасечник. Избран состав депутатов Народного совета ЛНР. И, представляя республику на минском переговорном процессе, хочу еще раз подчеркнуть, что проведение этих выборов – это очередной шаг в построении государственности, и ни в коей мере не противоречит духу и букве минских соглашений", — заявила Кобцева.

Пасечника выбрал народ

Она напомнила, что в 2015 году действующие на тот период главы ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко отменили выборы в местные органы самоуправления, но Киев так и не стал напрямую договариваться с представителями республик Донбасса.

Глава Союза писателей ЛНР Глеб Бобров считает, что прошедшие в республике выборы, "несмотря на истошные вопли Киева об их правовой ничтожности и предсказуемое непризнание со стороны консолидированного Запада", весьма показательны.

"Активность избирателей нашей республики, решительная поддержка кандидатуры действующего главы Леонида Пасечника и ведущих общественных движений ЛНР, придают вновь избранным представителям законодательной и исполнительной ветвей власти легитимность и мандат доверия на достаточно продолжительную каденцию", — пояснил Бобров.

По его мнению, такое доверие к Пасечнику, отданные за его кандидатуру 68,3% голосов избирателей и почти 85-процентная явка на выборах в ЛНР наглядно продемонстрировали "однозначное и принципиальное нежелание жить с Украиной в одном государстве".

"И это ведь не только последовательная реакция на "майданный" государственный переворот, последовавшие за ним драматические события и развязанную Киевом гражданскую войну. Одновременно это еще и явное подтверждение незыблемого императива "Домой — в Россию", — сказал писатель РИА Новости.

Ожидания

Представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник считает, что официальное вступление в должность главы республики позволит Пасечнику провести "аудит системы управления" ЛНР.

"На правах уже легитимно избранного главы республики у Пасечника есть все основания провести аудит существующей системы управления и предложить варианты ее реформирования. Ранее ему было не с руки это делать. Год назад он неожиданно и вынужденно оказался в этом кресле, но сейчас он уже избранное лицо и ему работать с этой системой власти ближайшие пять лет", — заявил Мирошник РИА Новости.

Он подчеркнул, что новому главе ЛНР придется, в том числе, и завершить создание судебной системы, четко разделить полномочия уровней власти, а также политику и экономику, детально вникнуть в функции местного управления.

"Эти изменения, по логике, должны произойти в ближайшие полгода, чтобы "подстроить систему под себя" и добиться большей ее эффективности, уже базируясь на опыте, наработанном за предыдущие четыре года, но и не забывая, что находить универсальные решения придется в состоянии военной мобилизации", — пояснил Мирошник.

"С Россией в сердце"

По словам самого Пасечника, выборы в республике прошли "с Россией в сердце".

Вечером в воскресенье, когда избирательный процесс завершился, свыше тысячи волонтеров на главной площади Луганска развернули самый большой в мире флаг России площадью 2,4 тысячи квадратных метров, под ним "билось" 20-метровое светящееся сердце.

"Это самый большой флаг России, под ним бьется сердце Донбасса. Здесь собрались мои друзья, однокурсники, здесь моя любимая девушка… Мы все, поверьте, ходили сегодня на выборы. И я, и мои друзья, наша молодежная организация, мы все поддерживаем Леонида Ивановича (Пасечника — ред.). Мне нравится его конкретика, я поддерживаю программу развития республики до 2023 года, которая была им предложена", — сказал РИА Новости Александр, студент, представитель одной из молодежных организаций республики.

Похожие слова в поддержку Пасечника говорили и на выходе с избирательных участков в Луганске. Медицинский работник Виктор пришел голосовать с женой и детьми.

"Мы всей семьей пошли на свой избирательный участок и отдали голоса за достойного кандидата, который, по нашему мнению, способен вывести республику на новый уровень. Таким лидером лично я считаю Леонида Пасечника, за него и отдал свой голос. Судя по его деятельности с момента занятия должности руководителя ЛНР, он показал себя как сильный и авторитетный лидер, который не бросает обещания на ветер, а ответственно подходит к их реализации. Думаю, жители республики почувствовали, что руководство ЛНР о них заботится и старается улучшить их жизнь, ведь за короткий период у нас повысились пенсии, зарплаты и стипендии, пусть и ненамного, но люди верят, что это только начало и впереди нас ждет светлое будущее", — сказал Виктор.