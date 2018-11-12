Кличко призвал власти Украины разобраться со срывом отопительного сезона

КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко призвал президента Петра Порошенко и кабмин безотлагательно вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона в нескольких украинских городах, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте мэра.
Ранее сообщалось, что из-за долгов без газа остались и не могут войти в отопительный сезон город Кривой Рог в Днепропетровской области и город Смела в Черкасской области. В Кривом Роге в понедельник жители устроили беспорядки у "Криворожгаза", а в городе Смела объявили режим чрезвычайного положения. В понедельник пресс-служба Шепетовского городского совета сообщила, что газоснабжение в городе Шепетовка в Хмельницкой области со вторника может быть прекращено из-за задолженности.