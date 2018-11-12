Глава ДНР Денис Пушилин: переговорщик и политик с большим кредитом доверия

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обошел всех кандидатов на выборах с 60,85% голосов.
Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.
Денис Владимирович Пушилин родился 9 мая 1981 года в городе Макеевка Донецкой области Украинской ССР. В 1998 году окончил Макеевский городской лицей. В 1999–2000 годах проходил службу в Национальной гвардии Украины. По окончании срочной службы Пушилин поступил в Донбасскую национальную академию архитектуры и строительства на факультет "Экономика предприятий".
Третьего ноября 2014 года Пушилин был избран депутатом Народного совета ДНР, а менее чем через две недели стал заместителем его председателя. Также в ноябре 2014 года указом занимавшего тогда пост главы ДНР Александра Захарченко он был назначен на должность постоянного полномочного представителя ДНР на переговорах контактной группы в Минске. В сентябре 2015 года был избран председателем Народного совета. После гибели первого главы ДНР Захарченко Пушилин стал временно исполняющим обязанности главы республики.
Кредит доверия есть
"Ему сейчас, конечно, трудно. И было трудно, и еще какое-то время будет трудно. Его все сравнивают с Захарченко. Он не воевал. Он не военный человек. Он не в форме. Вы понимаете, что для людей, живущих в воюющем государстве, эти вещи важны? Но у него должно все получиться. Кредит доверия у него есть", — сказал РИА Новости житель Донецка Анатолий.
Есть у местных жителей и надежда на опыт Пушилина как переговорщика и политика.
"Он ездил в Минск, вел там переговоры, он знает, что там и к чему. Может, у него получится как-то малой кровью сделать так, чтобы война закончилась. Он политик. Конечно, есть надежда на эти его качества", — сказала РИА Новости жительница Донецка Светлана.
Правильный выбор
"Первенство Дениса Пушилина в предвыборной гонке говорит о том, что мы сделали правильный выбор. Денис Пушилин стоит у истоков создания республики и за годы работы в различных сферах жизни государства стал настоящим профессионалом, который способен решать самые различные вопросы. И я твердо уверена, что новое правительство проведет ключевые реформы по улучшению жизни в республике и новый глава ДНР сделает все, чтобы мирные граждане Донбасса не нуждались ни в чем", — сказала РИА Новости эксперт донецкого университета экономики и торговли, кандидат философских наук Светлана Дрожжина.
"Программа развития "Сила Донбасса", разработанная общественным движением "Донецкая республика", совместно с общественностью и дальше будет успешно реализовываться. Первые шаги уже сделаны – это повышение зарплат бюджетникам, снижение ставок акцизного налога на топливо, изменение налоговой системы и ряд других важных преобразований. Совместная работа главы республики и депутатов Народного совета по повышению благосостояния наших граждан будет продолжена, многое из намеченного еще только предстоит воплотить в жизнь", — сказала Макеева РИА Новости.