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Глава ДНР Денис Пушилин: переговорщик и политик с большим кредитом доверия

Сюжет:
Выборы в ДНР и ЛНР (113)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкДенис Пушилин. 9 ноября 2018Денис Пушилин. 9 ноября 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обошел всех кандидатов на выборах с 60,85% голосов.

Представитель Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Пушилин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Биография Дениса Пушилина
Процесс голосования стартовал в ДНР 11 ноября, на пост главы республики претендовали пять человек. Ровно в 20.00 мск все избирательные участки были закрыты и начался подсчет голосов. Уже к полуночи по итогам первых подсчетов Пушилин начал лидировать по количеству голосов избирателей. В понедельник ЦИК объявил, что победу на выборах главы и депутатов парламента ДНР одерживают Пушилин и его движение "Донецкая республика".

Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

Денис Владимирович Пушилин родился 9 мая 1981 года в городе Макеевка Донецкой области Украинской ССР. В 1998 году окончил Макеевский городской лицей. В 1999–2000 годах проходил службу в Национальной гвардии Украины. По окончании срочной службы Пушилин поступил в Донбасскую национальную академию архитектуры и строительства на факультет "Экономика предприятий".

Мужчина голосует на выборах главы ДНР и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке в Донецке. 11 ноября 2018
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Эксперт: выборы в Донбассе – это шаг по пути легитимации
После государственного переворота в Киеве в марте 2014 года стал одним из лидеров народно-освободительного движения в Донбассе. После самопровозглашения 7 апреля 2014 года Донецкой народной республики Пушилин стал сопредседателем "временного правительства". Пятнадцатого мая 2014 года он был назначен председателем президиума Верховного совета самопровозглашенной ДНР, однако 18 июля подал заявление об отставке. Занимался первыми централизованными гуманитарными поставками из России в Донбасс.

Третьего ноября 2014 года Пушилин был избран депутатом Народного совета ДНР, а менее чем через две недели стал заместителем его председателя. Также в ноябре 2014 года указом занимавшего тогда пост главы ДНР Александра Захарченко он был назначен на должность постоянного полномочного представителя ДНР на переговорах контактной группы в Минске. В сентябре 2015 года был избран председателем Народного совета. После гибели первого главы ДНР Захарченко Пушилин стал временно исполняющим обязанности главы республики.

Кредит доверия есть

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Порошенко заявил, что выборы в Донбассе никто не признает
За сравнительно короткий срок на посту временно исполняющего обязанности главы ДНР Пушилину удалось завоевать кредит доверия у жителей республики. По мнению дончан, основная трудность заключается в том, что многие сравнивают его с Захарченко.

"Ему сейчас, конечно, трудно. И было трудно, и еще какое-то время будет трудно. Его все сравнивают с Захарченко. Он не воевал. Он не военный человек. Он не в форме. Вы понимаете, что для людей, живущих в воюющем государстве, эти вещи важны? Но у него должно все получиться. Кредит доверия у него есть", — сказал РИА Новости житель Донецка Анатолий.

Есть у местных жителей и надежда на опыт Пушилина как переговорщика и политика.

"Он ездил в Минск, вел там переговоры, он знает, что там и к чему. Может, у него получится как-то малой кровью сделать так, чтобы война закончилась. Он политик. Конечно, есть надежда на эти его качества", — сказала РИА Новости жительница Донецка Светлана.

Правильный выбор

Наблюдатель из Германии Андреас Маурер во время народных гуляний на выборах главы и депутатов Народного совета ДНР у избирательного участка №177 в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Наблюдатель из Германии дал высокую оценку выборам в ДНР
Эксперты считают Пушилина профессионалом, который благодаря работе в различных сферах приобрел способность решать многие вопросы, а новое правительство под его руководством сможет добиться высоких результатов.

"Первенство Дениса Пушилина в предвыборной гонке говорит о том, что мы сделали правильный выбор. Денис Пушилин стоит у истоков создания республики и за годы работы в различных сферах жизни государства стал настоящим профессионалом, который способен решать самые различные вопросы. И я твердо уверена, что новое правительство проведет ключевые реформы по улучшению жизни в республике и новый глава ДНР сделает все, чтобы мирные граждане Донбасса не нуждались ни в чем", — сказала РИА Новости эксперт донецкого университета экономики и торговли, кандидат философских наук Светлана Дрожжина.

Голосования на выборах главы ДНР в селе Саханка Донецкой области. 11 ноября 2018
© РИА Новости / Сергей Аверин
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В надежде на мир: на избирательных участках в ДНР выстроились очереди
Как считает заместитель председателя парламента ДНР Ольга Макеева, лидерство Пушилина на выборах главы республики подтверждает, что курс на укрепление государства выбран верно, а результаты его работы уже позитивно сказались на уровне жизни.

"Программа развития "Сила Донбасса", разработанная общественным движением "Донецкая республика", совместно с общественностью и дальше будет успешно реализовываться. Первые шаги уже сделаны – это повышение зарплат бюджетникам, снижение ставок акцизного налога на топливо, изменение налоговой системы и ряд других важных преобразований. Совместная работа главы республики и депутатов Народного совета по повышению благосостояния наших граждан будет продолжена, многое из намеченного еще только предстоит воплотить в жизнь", — сказала Макеева РИА Новости.

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