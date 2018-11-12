МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Талибы, как и другая сторона афганского конфликта, выдвигают невыполнимые условия, но нельзя оценивать подобный подход с европейской точки зрения, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

В качестве примера он привел те условия, которые на протяжении лет выдвигаются движением талибов.

"Они хотят говорить с американскими властями о сроках вывода их контингента и контингента НАТО из Афганистана, они считают, что иностранное военное присутствие является одной из причин конфликта, и, следовательно, уход этих сил может сам по себе принести мир на афганскую землю. Тем не менее, это их позиция", — сказал Кабулов в интервью RT.

Он подчеркнул, что талибы, "как часть афганского общества", имеют право требовать ухода иностранных военных подразделений. При этом движение готово к некоторым шагам по построению доверия.

"В том числе они хотят освобождения всех своих заключенных в Афганистане, также они хотят снятия с движения санкций ООН. Эти требования могут быть нереалистичными на данный момент — пока талибы сами не предприняли предварительно каких-либо позитивных шагов. Так что это улица с двусторонним движением, вопрос торга между сторонами. И мы не должны подходить к этим межафганским переговорам с европейских позиций. Нужно мыслить по-восточному, чтобы понимать это как политический торг, который всегда начинается с очень завышенных политических требований, и только после долгих терпеливых переговоров планка может быть снижена. И требования могут стать более реалистичными", — отметил дипломат.