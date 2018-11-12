Россия не сотрудничает с талибами в борьбе с ИГ* в Афганистане, заявил МИД

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Москва не сотрудничает с талибами в борьбе с ИГ* в Афганистане, заявил директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.

"Мы не возражаем против того, чтобы они боролись с ИГИЛ*, но это не значит, что мы с ними сотрудничаем в этом. Им не нужно наше сотрудничество, они рассматривают ИГИЛ* как своего врага. Но логика, что враг моего врага — мой друг, здесь не работает. Мы смотрим на Талибан в более широком контексте мирного урегулирования в Афганистане. Конец ИГИЛ* в Афганистане придет тогда, когда будет установлен в мир в стране", — заявил Кабулов в интервью телеканалу RT . Он подчеркнул, что и сейчас талибы и боевики ИГ* ведут борьбу.

"Поскольку Талибан занят борьбой с правительством и иностранными войсками в Афганистане, в настоящий момент у них нет достаточно времени и ресурсов, чтобы бороться с ИГИЛ*. Когда и если будет настоящее национальное примирение, и если тот Талибан, который существует сейчас, объединит силы с остальными афганцами и сформирует одно правительство, поверьте мне, это правительство сможет покончить с любыми силами, подобными ИГИЛ*, в несколько недель", — добавил Кабулов.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и движения "Талибан", которое, согласно последним данным, контролирует около 50% общей территории страны. Параллельно с этим влияние в Афганистане усиливает запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"*. По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

*Террористическая организация, запрещенная в России