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На Украине восстановили работу аварийной службы "Криворожгаза"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2018 (156)
(обновлено: 19:11 12.11.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДенежные купюры Украины на газовом счетчике. Архивное фотоДенежные купюры Украины на газовом счетчике. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Работа аварийной службы украинской газораспределительной компании "Криворожгаз", в здание которой в понедельник ворвались неизвестные, восстановлена, говорится в сообщении "Криворожгаза".

Кот в кресле у батареи. Архивное фото
© Fotolia / koldunova
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Утром в понедельник неизвестные ворвались в здание "Криворожгаза" с требованием возобновить отопление в городе Кривой Рог, которое было отключено из-за неуплаты. Толпа, собравшаяся у здания, жгла шины и не давала пожарным потушить огонь. Пресс-секретарь "Криворожгаза" Дарья Орлова сообщила, что неизвестные сорвали пломбы на пяти из шести городских котельных и начали несанкционированный отбор газа, аварийные бригады на места не подпускали. Руководство компании начало переговоры с ворвавшимися людьми.

"Сейчас продолжаются переговоры, появился конструктив и понимание, что в сложившейся ситуации виноват НАК "Нафтогаз". Первый реальный результат переговоров — это возобновление работы аварийной службы ПАО "Криворожгаз", — цитирует сообщение компании агентство "Украинские новости".

Отмечается, что автомобили аварийной службы компании будет сопровождать полиция во избежании нападений.

Компания также сообщила, что при создавшейся ситуации не может гарантировать безопасную эксплуатацию сетей, и пока нет точных данных относительно падения давления газа в системе в связи с несанкционированным отбором.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Издание уточнило, что компания "Нафтогаз Украины" поставляет газ криворожской компании в прежних объемах, несмотря на падение давления в сетях.

Ранее начальник управления образования и науки горсовета Кривого Рога Татьяна Крипак сообщила, что в школах и детских садах, обслуживаемых предприятием "Криворожская теплоцентраль", из-за отсутствия отопления объявлены вынужденные каникулы. "Криворожгаз" обвиняет "Криворожскую теплоцентраль" в том, что она не решила вопрос задолженности перед "Нафтогазом". Местное издание "Первый Криворожский" со ссылкой на пресс-службу исполкома горсовета отмечает, что по состоянию на 11 ноября без тепла в Кривом Роге остаются 78 школ, 75 садиков, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта, 2011 многоэтажных домов, воинская часть 3011.

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