Столтенберг прокомментировал инициативу о создании общеевропейской армии

БРЮССЕЛЬ, 12 ноя — РИА Новости. НАТО не видит необходимости в создании Евросоюзом дублирующих командных структур, оборону Европы невозможно представить, в частности, без США, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я приветствую усилия Европы в сфере обороны, потому что они усиливают их возможности и преодолевают раздробленность в военно-промышленном комплексе. Мы должны приветствовать укрепление европейской опоры в рамках НАТО. Но мы не должны приветствовать, если ЕС начнет создавать дублирующие структуры, например, командные структуры. Реальность такова, что нам нужна одна сильная командная структура", — заявил он, выступая на конференции в Берлине, трансляцию с которой вела пресс-служба НАТО.

"Продвигаясь вперед в области обороны в Европе, мы должны делать это для укрепления трансатлантических отношений. Потому что союзники, не являющиеся членами ЕС, играют центральную роль в европейской безопасности", — сказал Столтенберг.

По его мнению, невозможно представить себе оборону Европы без таких стран, как Турция на юге, Норвегии на севере, а также без Канады, США и Великобритании — на Западе. "Поэтому европейское единство никогда не сможет заменить трансатлантическое единство", — заключил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Французский президент подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство.