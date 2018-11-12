В НАТО заявили о беспокойстве из-за ракет средней дальности стран вне ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 12 ноя — РИА Новости. НАТО обеспокоена тем, что все больше стран разрабатывают системы вооружений, которые нарушали бы договор по РСМД, если бы они были его участниками, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы, конечно, обеспокоены, что все больше стран за пределами договора РСМД разрабатывают системы, которые нарушали бы соглашение, если они были его частью", — заявил Столтенберг, отвечая на вопрос о ситуации вокруг договора на конференции в Берлине. Трансляцию вела пресс-служба альянса.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.