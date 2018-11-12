В НАТО заявили о беспокойстве из-за ракет средней дальности стран вне ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 12 ноя — РИА Новости. НАТО обеспокоена тем, что все больше стран разрабатывают системы вооружений, которые нарушали бы договор по РСМД, если бы они были его участниками, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.