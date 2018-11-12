На Украине арестовали подозреваемого в причастности к убийству Гандзюк

КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Суд арестовал Игоря Павловского, экс-помощника депутата Верховной рады Украины от крупнейшей фракции "Блок Петра Порошенко" Николая Паламарчука, по подозрению в причастности к убийству советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, сообщил в понедельник журналистам глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Гандзюк, которую 31 июля в Херсоне облили концентрированной серной кислотой, скончалась в больнице. Дело было передано на расследование в СБ Украины.

"Задержан еще один из тех, кто может иметь отношение к этому делу. Суд сегодня (в понедельник. – Прим. ред.) утром рассмотрел меру пресечения и избрал как меру пресечения содержание под стражей, если не ошибаюсь, до третьего декабря текущего года господину Павловскому", — сказал Грицак, трансляцию вел телеканал "112. Украина".

По его словам, Павловский был задержан правоохранителями и доставлен в Киев.

Летом украинская полиция сообщала, что неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована и все это время была в тяжелом состоянии в больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.