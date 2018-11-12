Столтенберг прокомментировал сообщения о сбоях в работе GPS на учениях НАТО

БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал комментировать детали в связи с сообщениями о сбоях в работе GPS на учениях альянса в Норвегии, отметив лишь, что союзники уделяют больше внимания радиоэлектронной борьбе и усилили свои возможности в этой сфере.

В понедельник Столтенберга, который участвует в конференции в Берлине, попросили прокомментировать сообщения СМИ, что за сбоями в работе GPS на учениях Trident Juncture якобы может стоять РФ.

"Были похожие сообщения из Норвегии. Я не могу поделиться более точной информацией", — сказал он, отвечая на вопрос.

"Я могу сказать, что мы видели, что кибер- и радиоэлектронные средства используются все чаще в разных операциях. Мы воспринимаем все эти вопросы очень серьезно, чтобы иметь возможности реагировать на радиоэлектронную борьбу и развивать их, в том числе и в киберсфере. И мы нарастили свои возможности, чтобы справляться с такого рода вызовами и угрозами, в том числе в ходе военных операций", — добавил он.

Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), в которых были задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, включая Финляндию, прошли с 25 октября по 7 ноября. Издание YLE сообщила 9 ноября, что аэронавигационные службы Финляндии опубликовали предупреждение о нестабильной работе GPS на севере страны 6 и 7 ноября. Журналисты YLE связали данное оповещение с распространенным ранее предупреждением в Норвегии и упомянули о том, что якобы официальные лица Норвегии предположили, что за нарушениями работы GPS стоит Россия.