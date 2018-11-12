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Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран в Европе

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2018 (154)
(обновлено: 17:33 12.11.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. С нынешним уровнем экономического развития Украина является одной из беднейших стран Европы. Об этом на заседании Совета регионального развития заявил президент страны Петр Порошенко.

Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы", — приводит слова украинского лидера "Экономическая правда".

Порошенко также прокомментировал очередное повышение газовых тарифов на Украине. По его словам, такие меры стали неизбежными из-за необходимости получить транш от Международного валютного фонда. С первого ноября цены на голубое топливо на Украине выросли на 23,5 процента — до 8,5 тысячи гривен за кубометр. Это было одним из условий МВФ для выделения Киеву очередного кредитного займа. Как заявили в украинском кабмине, цены на газ продолжат расти — второй этап повышения запланирован с первого мая по 31 декабря 2019 года.

"Правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим — между повышением тарифов и мощным ударом по макрофинансовой и макроэкономической стабильности государства. А это и курс, и дефицит бюджета, и своевременные выплаты пенсий и зарплат, финансирование армии, сектора безопасности. Это выбор между Сциллой и Харибдой", — пояснил Порошенко.

Участница протеста в маске, стилизованной под стодолларовую банкноту в Буэнос-Айресе, Аргентина
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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После Майдана 2014 года украинская экономика находится в упадке: растут тарифы ЖКХ, а зарплаты и пенсии остаются на низком уровне. Увеличивается и внешний долг государства. За пять лет — с 2013 года до начала 2018-го — отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6 до 71,8 процента. При этом в Киеве все чаще говорят об угрозе дефолта в случае выхода из программы помощи МВФ. В начале ноября в Минфине страны заявили о том, что без поддержки фонда Украина может потерять доступ к финансовым ресурсам международных организаций и институциональных инвесторов уже в 2019 году.

Экономическая ситуация ухудшается попытками киевской власти свести на нет торговые отношения с Россией и политикой в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По словам директора Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен, Украине понадобится еще сто лет, чтобы догнать соседние европейские страны.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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