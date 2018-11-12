Премьер Испании призвал Великобританию провести новый референдум по Brexit

МАДРИД, 12 ноя – РИА Новости. Британскому правительству следует провести еще один референдум по поводу членства страны в ЕС, считает премьер Испании Педро Санчес.

"Если бы я был (британским премьером) Терезой Мэй, я бы провел второй референдум, без сомнения", — заявил Санчес в интервью изданию Politico.

Санчес стал третьим европейским лидером, который призвал к проведению нового голосования – до этого аналогичные заявления сделали премьер-министр Мальты Джозеф Мускат и премьер Чехии Андрей Бабиш, пишет издание.

"Я хотел бы, чтобы британское правительство провело второй референдум. Я не имею в виду сейчас, но в будущем, чтобы она (страна) могла вернуться в ЕС. По-другому, но вернуться в ЕС", — добавил премьер.

По мнению главы испанского кабинета, проведение подобных референдумов ведет к "поляризации общества". Санчес считает, что не слишком "демократично" решать вопрос о выходе из ЕС с поддержкой 51% населения. Он назвал выход Великобритании из ЕС "большой потерей" как для Лондона, так и для "единой Европы", и надеется, что "это будет пересмотрено в будущем".

Глава испанского кабинета также заявил, что около 300 тысяч британцев живут в Испании (по официальным данным – 240 тысяч, по неофициальным эта цифра в несколько раз выше), равно как и большое количество испанцев обосновались в Великобритании (по официальным данным – 130 тысяч), и права этих людей после Brexit должны быть обеспечены правительствами обеих стран. "Я ценю и благодарю премьер-министра Мэй за обязательства сохранить их (испанцев, живущих в Великобритании) права. То же самое мы сделаем в отношении 300 тысяч британцев, живущих в Испании", — добавил он.

По мнению Санчеса, соглашение о выходе Великобритании может быть согласовано в декабре, и ЕС и Лондон ближе к решению этой проблемы "чем три недели назад".

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявляла, что стороны согласовали 95% от всего объема соглашения, при этом Брюсселю и Лондону все еще не удается снять разногласия по ряду вопросов, в том числе по границе между Северной Ирландией и Ирландией. При этом глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант заявил, что Британия и ЕС согласуют договор о Brexit к концу ноября.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц — до начала 2021 года.

В октябре Испании и Великобритании удалось полностью согласовать протокол по Гибралтару, который станет частью соглашения между ЕС и Лондоном по Brexit. Однако Мадриду и Лондону предстоит подписать также четыре меморандума, касающихся двусторонних отношений. Подписание этих документов может состояться и позже заключения основного соглашения между ЕС и Лондоном и не привязано к дате выхода Великобритании из ЕС. Двусторонние соглашения касаются налогообложения, окружающей среды, сотрудничества в области безопасности, передвижения через границу между жителями Гибралтара и испанской комарки Кампо-де-Гибралтар.

Испанская комарка Кампо-де-Гибралтар, расположенная на границе с Гибралтаром, — самый бедный регион в Испании с наиболее высоким уровнем безработицы. Поэтому для жителей этого региона крайне важно сохранить возможность свободного передвижения — ежедневно границу пересекают около 12 тысяч человек, которые живут в Испании, но работают в Гибралтаре. Кроме того, испанское правительство озабочено ситуацией с контрабандой, в первую очередь, табака, из Гибралтара в Испанию, а также низким налогообложением на этой территории, чем пользуются многие иностранные компании, зарегистрированные в Гибралтаре, но реально работающие в Испании.