Премьер Испании призвал Великобританию провести новый референдум по Brexit

МАДРИД, 12 ноя – РИА Новости. Британскому правительству следует провести еще один референдум по поводу членства страны в ЕС, считает премьер Испании Педро Санчес.
"Если бы я был (британским премьером) Терезой Мэй, я бы провел второй референдум, без сомнения", — заявил Санчес в интервью изданию Politico.
Санчес стал третьим европейским лидером, который призвал к проведению нового голосования – до этого аналогичные заявления сделали премьер-министр Мальты Джозеф Мускат и премьер Чехии Андрей Бабиш, пишет издание.
"Я хотел бы, чтобы британское правительство провело второй референдум. Я не имею в виду сейчас, но в будущем, чтобы она (страна) могла вернуться в ЕС. По-другому, но вернуться в ЕС", — добавил премьер.
Глава испанского кабинета также заявил, что около 300 тысяч британцев живут в Испании (по официальным данным – 240 тысяч, по неофициальным эта цифра в несколько раз выше), равно как и большое количество испанцев обосновались в Великобритании (по официальным данным – 130 тысяч), и права этих людей после Brexit должны быть обеспечены правительствами обеих стран. "Я ценю и благодарю премьер-министра Мэй за обязательства сохранить их (испанцев, живущих в Великобритании) права. То же самое мы сделаем в отношении 300 тысяч британцев, живущих в Испании", — добавил он.
По мнению Санчеса, соглашение о выходе Великобритании может быть согласовано в декабре, и ЕС и Лондон ближе к решению этой проблемы "чем три недели назад".
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц — до начала 2021 года.
В октябре Испании и Великобритании удалось полностью согласовать протокол по Гибралтару, который станет частью соглашения между ЕС и Лондоном по Brexit. Однако Мадриду и Лондону предстоит подписать также четыре меморандума, касающихся двусторонних отношений. Подписание этих документов может состояться и позже заключения основного соглашения между ЕС и Лондоном и не привязано к дате выхода Великобритании из ЕС. Двусторонние соглашения касаются налогообложения, окружающей среды, сотрудничества в области безопасности, передвижения через границу между жителями Гибралтара и испанской комарки Кампо-де-Гибралтар.