В украинском городе Шепетовка могут отключить газоснабжение из-за долгов

КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Газоснабжение в городе Шепетовка в Хмельницкой области Украины со вторника может быть прекращено из-за задолженности может быть отключен от газа, сообщает пресс-служба Шепетовского городского совета.

Ранее сообщалось, что из-за долгов без газа остались и не могут войти в отопительный сезон город Кривой Рог в Днепропетровской области и город Смела в Черкасской области. В Кривом Роге в понедельник жители даже устроили беспорядки у "Криворожгаза", а в городе Смела объявили режим чрезвычайного положения.

"Ситуация в городе Шепетовка чрезвычайно сложная, и во вторник-среду она может осложниться еще больше. Связана она с тем, что в городской совет на прошлой неделе поступило письмо-предупреждение от "Шепетовкагаз" о том, что с 13 числа будет прекращено газоснабжение по всей Шепетовке, что автоматически может привести к локальной ЧС по городу", — сказал мэр Шепетовки Михаил Полодюк, обращение которого приводит горсовет на своем сайте.

По его словам, ситуация по поставкам тепла в городе "стала крайне критичной".

"Я, как городской голова, аппарат исполкома и городской совет исчерпали набор всех юридических инструментов для того, чтобы решить ситуацию законным способом. Приглашаю всех вас, уважаемые шепетовчане, на общегородское вече", — заявил Полодюк.

Вече запланировано на среду. Ранее "Шепетовкагаз" сообщил горсовету, что "Шепетовка Энергоинвест" не урегулировало задолженность перед ПАО НАК "Нафтогаз Украины". В связи с этим оператор газотранспортной системы ПАО "Укртрансгаз", которое является дочерней компанией "Нафтогаза Украины", обязано с 13 ноября снизить до нуля давление в газораспределительную сеть города.