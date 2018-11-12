Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время посещения туристической выставки Новые подходы и тенденции в развитии туризма России и Казахстана. Архивное фото

Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время посещения туристической выставки Новые подходы и тенденции в развитии туризма России и Казахстана. Архивное фото

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Казахстанская сторона на туристической выставке, которую посетили на прошлой неделе президенты России и Казахстана, попросила изменить их маршрут таким образом, чтобы они не проходили мимо стенда с изображением Крымского моста, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это было предпочтением наших казахстанских коллег, чтобы маршрут прохода глав государств миновал этот стенд, такое действительно (было)", — прокомментировал Песков публикацию в газете " Московский комсомолец ", согласно которой казахстанская сторона отказалась согласовывать пеший маршрут главы государства мимо стенда с изображением Крымского моста из-за того, что Казахстан не признал присоединение Крыма к России.

В пятницу президенты России Владимир Путин и Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели в казахстанском Петропавловске туристическую выставку "Новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана".