МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Казахстанская сторона на туристической выставке, которую посетили на прошлой неделе президенты России и Казахстана, попросила изменить их маршрут таким образом, чтобы они не проходили мимо стенда с изображением Крымского моста, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В пятницу президенты России Владимир Путин и Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели в казахстанском Петропавловске туристическую выставку "Новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана".