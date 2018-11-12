В украинском городе Смела объявили ЧП из-за отсутствия отопления

Кот в кресле у батареи. Архивное фото

Кот в кресле у батареи. Архивное фото

КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Власти города Смела в Черкасской области Украины ввели с понедельника чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления, сообщил городской портал smila.misto.online.

"Отсутствует отопление: в городе Смела объявили чрезвычайное положение", — говорится в сообщении. По данным портала, соответствующее решение принял Смеловский горсовет.

В городе не смогли вовремя включить отопление из-за долгов. Местные власти заявили, что намерены договориться с "Нафтогазом" о более дешевых поставках газа (вместо трейдера) и взять кредит на погашение долгов.

Также портал сообщил, что в городе 11 школ перешли на дистанционное обучение из-за отсутствия теплоснабжения, а в 12 детсадах помещения для сводных групп отапливают электричеством.

На сайте горсовета указано, что в городе проживают более 68 тысяч человек.

Ранее власти украинского Кривого Рога объявили каникулы в школах из-за отсутствия отопления.